Flinke kater voor organisatie Paaspop in Albergen na diefstal tapinstallatie

ALBERGEN - Twee dagen na een succesvolle editie van Paaspop in Albergen, liepen de organisatoren nog een flinke kater op. Eén van de gehuurde biertapinstallaties van Grolsch was gestolen, een schadepost van vermoedelijk enkele duizenden euro's.

De dieven hadden het aanvankelijk ook gemunt op de tent van de buitenbar. De tent werd deels gedemonteerd aangetroffen, maar de constructie was blijkbaar te lastig om snel uit elkaar te halen en mee te nemen.

Wat een domper

Bart van der Aa, penningmeester van de organiserende jeugdcarnavalsvereniging De Bokk’n Hörnkes: „Het feest was top, een uitverkocht huis, met optredens van bekende dj's. We gingen na afloop al aan de slag om zaken op te ruimen. De rest van het festivalterrein werd een dag later aangepakt. De tapinstallaties van bierbrouwer Grolsch zouden op dinsdagochtend worden opgehaald. Toen ontdekten we de diefstal. Wat een domper. Ja, een kater na het feest kun je wel zeggen.”

Nooit eerder

Van der Aa vertelde dat inmiddels aangifte van de diefstal is gedaan. Ook de verzekering werd benaderd, maar daarover kon hij nog niets vertellen. „Zoiets is ons nooit eerder overkomen”, aldus de oud-jeugdprins. „Dit verwacht je niet, het terrein was bijna leeg en de installatie stond in een afgesloten tent.”

Hij roept mensen op die in de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 april mogelijk iets hebben gezien of gehoord op of rond het festivalterrein. „We hopen verder dat we camerabeelden kunnen vinden waarop iets is te zien van de diefstal. Ook vragen we mensen om te reageren wanneer ze zien dat ergens een tapinstallatie wordt aangeboden. Reacties graag naar ons mailadres jvcdebokknhornkes@hotmail.com.”