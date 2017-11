Geen snoepzakje, maar fruit: Achilles'12 stimuleert gezond eten

Lekker Bezig

De actie is een onderdeel van de landelijke campagne Lekker Bezig, die wordt ondersteund door het ministerie van VWS en de organisatie Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een antwoord op het groeiende probleem van obesitas. Een op de zeven jongeren in Nederland lijdt aan overgewicht.

Lekker

De jeugd toonde zich zaterdag op het sportpark van Achilles’12 enthousiast over de actie. Lucas Moes, spelertje van Achilles’12 JO11, begon direct aan zijn mandarijn. “Lekker”, aldus de 10-jarige jongen. Ook zijn teamgenootje Evren Bakacak had zijn mandarijn al op voordat hij terug was in de kleedkamer. “Ik vind fruit best lekker. Vooral bananen en mandarijnen. Die eten we thuis best veel.”