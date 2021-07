Gilissen over vertrek aanvoerder: ‘Dit is het laatste wat we van Robin hadden verwacht’

Iedereen is eigen baas en moet zelf beslissen, vindt Frank Wormuth, de trainer van Heracles. Dat Robin Pröpper naar FC Twente gaat, is zijn goed recht. „Ik gun hem het beste, hij is een goede jongen. Natuurlijk heeft het wel een nare bijsmaak. Maar ik ben niet boos op hem, we weten tenslotte allemaal waarom hij deze keus maakt. Het is niet vanwege het voetbal of het sportieve deel, ik vermoed dat het een geldverhaal is.”