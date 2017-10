Groep fans Vak-P dringt home Vriendenkring binnen

Wiet roken

De leden van Vak-P kunnen geen biertje meer drinken in hun eigen home, want dat is sinds afgelopen april gesloten door de gemeente omdat er in drugs zou worden gehandeld. “Nu is een groepje van hen voor de tweede keer binnengedrongen in ons home om daar bier te drinken en wiet te roken”, zegt Fransen. “Aan de deur worden pasjes gecontroleerd, maar als je met 25 man tegelijkertijd gaat staan duwen, is er geen houden meer aan.” Fransen doet een beroep ‘op het gezonde verstand’ van de betrokken Vak-P’ers. “De meesten om wie het gaat, zijn bij ons bekend. We rekenen er op dat het niet weer gebeurt, want we willen dit absoluut niet.” Een woordvoerder van Vak-P zegt niet op de hoogte te zijn. “Ik weet daar echt niets van en heb er ook niets over gehoord.”