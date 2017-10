Halloween: vijf (heel) spannende plekken om te griezelen in Twente

Wil je deze Halloween griezellig vieren met de kinderen, bloedstollend met je vrienden of kinky in een donkere kelder? Alles kan in Twente. Dit zijn de vijf spannendste plekken om te bezoeken dit weekend.

Heksendoorn

De schemering valt en dat is het moment waarop zombies en andere griezels uit donkere hoeken en gaten kruipen. In Avonturenpark Hellendoorn stikt het ervan, zaterdagavond. Het park is extra lang open (tot 20 uur) en bezoekers die echt hartverlammende engerds willen meemaken kunnen terecht in twee spectaculaire spookhuizen: het Death Lab en het Horror Hotel. Wie veilig vanaf de bank wil griezelen kan overigens zaterdagavond terecht op onze Facebookpagina: daar zal een liveblog te zien zijn van onze verslaggevers Joost en Jadrieke die in Heksendoorn hun ergste nachtmerrie gaan bleven…

Doodeng Almelo

Echt, Almelo is doodeng. Dit weekend tenminste wel. De hele binnenstad staat in het teken van Halloween. Laat je niet misleiden door die vriendelijke pompoenen die aangeven in welke winkels kinderen snoep krijgen. Als de avond valt verandert Almelo in een spookstad, bevolkt door monsters en heksen. Zaterdagavond ben je er tot 21 uur je leven niet zeker.

Dark Dungeons

Halloween kinderachtig? Niet in uitgaansgelegenheid ’t Bölke in Enschede. Het thema is ‘Into the dark Dungeons’ en wie daar geen spannende fantasieën bij krijgt moet zelf maar gaan kijken. Tip: de website meldt ‘Free entrance when you are dressed in theme’. Als dat geen aanmoediging is…

Hengelo spookstad

Dat Hengelo huiveringwekkend leeg zou raken is een fabeltje. Zaterdagavond is het gebied van de Drie Straatjes (Drienerstraat, de Wetstraat en Smutsstraat) angstaanjagend leuk, met veel griezels op straat en alle winkels open tot 22 uur. Een spookhuis maakt het feest compleet.

Zombiewalk