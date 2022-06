Hengelose veelpleger Janne C. moet twee jaar naar kliniek voor waslijst aan diefstallen

HENGELO - Janne C. (38) uit Hengelo is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot verplichte opname in kliniek voor stelselmatige daders (ISD). De vrouw, die kampt met psychische problemen, heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan winkeldiefstal en bedreiging.

Ze loopt tegen de lamp op 19 augustus vorig jaar, als ze parfummonsters steelt bij een drogist in een winkelcentrum in haar woonplaats. Als ze verderop door een medewerkster geconfronteerd wordt met de diefstal grijpt ze deze naar de keel. De plaatselijke groenteboer weet door ingrijpen erger te voorkomen.

Bij wildvreemden naar de wc

Diezelfde groenteboer ziet ook dat Janne in oktober sokken meeneemt uit een display voor de winkel. In december belt de verwarde Hengelose aan bij een woning in haar wijk. Op barse toon geeft ze aan naar de wc te willen. Het jaagt de bewoonster schrik aan en ze laat het toe. Voor de zekerheid belt ze een vriendin om hulp, maar als die met haar echtgenoot ter plaatste komt, bedreigt Janne hem: ‘Ik maak je dood!’

C. gaat eenmaal weer op vrije voeten gewoon door met winkeldiefstallen. In totaal stond ze voor acht delicten voor de rechter. Uit een advies van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) komt naar voren dat C. bekend is met psychiatrische- en verslavingsproblematiek. Zij wordt beschouwd als zorgwekkende zorgmijder en is moeilijk in beeld te krijgen voor hulpverleners.

Aan zichzelf werken

Het Openbaar Ministerie eiste dat de vrouw de zogenaamde ISD-maatregel opgelegd zou krijgen, omdat ze hulp nodig heeft. De rechtbank gaat daar in mee en wil dat Janne C. twee jaar aan zichzelf werkt om daarna in een beschermd wonen project haar leven verder in te richten.

‘Ter beveiliging van de maatschappij en beëindiging van recidive door C. is de onvoorwaardelijke ISD-maatregel daarom geboden. Om het bereiken van de doelen die met de ISD-maatregel worden nagestreefd zoveel mogelijk kans van slagen te geven, is het van groot belang dat voldoende tijd wordt genomen om de ISD-maatregel ten uitvoer te leggen’, zo valt te lezen in het vonnis.