Heracles-aanvaller Cijntje vindt op de valreep een nieuwe club; Loket in Almelo is gesloten

Officier van justitie eist vijf jaar cel voor aanslag met handgra­naat op Almelose woning

16:44 ALMELO - Bewoners van de Hazelaarstraat in Almelo schrikken net na middernacht op 11 september vorig jaar wakker van een enorme explosie. Al snel is duidelijk dat er een handgranaat in de tuin van een van de woningen is gegooid. De schrik zit er flink in, zeker als de politie een scherf aantreft in een kozijn van een slaapkamer waar een 3-jarig kind ligt te slapen.