Heracles Almelo houdt bijeenkomst voor getuigen reanimatie

Oldenzaal­se chauffeurs ondanks corona nog dagelijks naar Milaan: ‘Het was er nog nooit zo rustig’

9:40 OLDENZAAL - Italië is voor vijftig vrachtwagenchauffeurs van Kuipers Logistics hun tweede thuis. Sommigen rijden al jarenlang, week in week uit, naar ‘De Laars’, om goederen te brengen en op te halen. Coronavirus of niet, dat blijven ze doen, zo lang het kan en mag. Al is het nu wel anders. „Het was nog nooit zo rustig in Milaan.”