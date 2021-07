Heracles Almelo verliest oefenduel van NEC

Uit het niets kwam NEC in de 26ste minuut op voorsprong. Jordy Bruijn zorgde met een afstandsschot voor de 0-1. Even daarvoor kreeg Heracles een vrije trap op een interessante positie. Maar Giacomo Quagliata schoot over.

Veel wissels

In de 61ste minuut wisselde trainer Frank Wormuth bijna zijn gehele ploeg. Niet veel later kreeg zijn team een grote kans.

Doelman Verstappen

NEC kreeg kansen om de score te verdubbelen, maar het lukte de Nijmeegse ploeg niet om Eric Verstappen nog een keer te passeren. Verstappen (27), die momenteel zonder club zit, is sinds maandag op proef in Almelo. Hij keepte de gehele wedstrijd. De keeper uit Venlo speelde de afgelopen jaren in Duitsland bij Würzburger Kickers, dat vorig seizoen uitkwam in de tweede Bundesliga. Eerder verdedigde hij het doel van het tweede elftal van Eintracht Braunschweig. In Nederland stond Verstappen onder contract bij VVV-Venlo en De Graafschap.