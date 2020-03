Heracles houdt bijeenkomst voor getuigen reanimatie

COLUMN Een Twentse verjaardag zonder het C-woord

9:55 De buurman was jarig en aangezien hij begin zeventig is, is op zo’n avond het gros van de gasten dat ook. Aan de ‘grote tafel’ vliegen je de verhalen om de oren; waar de vrouwen het voor in de kamer over hebben, ontgaat de mannen volledig en andersom ook en dat is Twentse traditie bij uitstek.