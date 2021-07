Heracles in besloten duel onderuit tegen de nummer twee uit Griekenland

Nieuwe zonneauto TU Delft is klaar voor race in Marokko

13:03 De nieuwste zonneauto van de TU Delft, de Nuna 11, is gereed. Het voertuig zit vol met innovatieve technische vindingen. Het meest opvallende hierbij is wel dat de Nuna 11 een driewieler is. Met daarbij een schuin geplaatst zonnepaneel. Met deze zonnewagen hoopt het Delftse team dit najaar de wereldtop te verslaan tijdens de Solar Challenge Morocco.