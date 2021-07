Heracles in eerste oefenduel van de voorbereiding onderuit

Bedreiger van schrijf­ster Lale Gül (23) geradicali­seerd: ‘Ik ga Nederlan­ders onthoofden’

16:50 De 19-jarige Oguz Ö., die schrijfster Lale Gül met de dood zou hebben bedreigd, is volgens het OM geradicaliseerd. Justitie verdenkt de man uit Noord-Brabant ook van diverse bedreigingen met een terroristisch misdrijf, kwam vandaag naar voren tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Amsterdam.