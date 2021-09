Terug naar zondagavond, naar dat magische moment voor Heracles. Het was net voor het laatste fluitsignaal. Scheidsrechter Gözübüyük floot voor een overtreding op teamgenoot Bilal Basacikoglu. Rai Vloet ‘kroop meteen in zichzelf’, vertelt hij een dag later. „Totale concentratie.” De middenvelder van Heracles begint te grijnzen als hij de verse herinnering opdiept. Voorspel het maar eens: bij een 2-2 stand, in de laatste seconden vanaf een meter of 20 de winnende binnenschieten. „Dit was een hele mooie.”