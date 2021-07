Heracles verliest ook van FC Emmen

Heracles kreeg in Emmen na zo’n tien minuten spelen een goede kans. Adrian Szöke bracht Sinan Bakis in stelling, maar de spits vond een bekende op zijn weg: FC Emmen-doelman Michael Brouwer. Hij wordt gehuurd van Heracles.

Twintig minuten later kwam FC Emmen, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de eredivisie, op voorsprong dankzij een fraaie treffer van Peter van Ooijen. Hij was Robin Jalving te slim af: hij schoot de bal van buiten het zestienmetergebied met een boog over de doelman. Vlak voor rust kon Bakis wat terugdoen voor Heracles, maar FC Emmen-verdediger Jeroen Veldmate schermde het doel goed af.

Van de nul af

In de tweede helft verdubbelde FC Emmen de voorsprong. Eerst was er een kans voor oud-Heraclesspeler Teun Bijleveld, maar hij stuitte op Jalving. Vlak daarna was het raak voor Rui Mendes: 2-0. De proefspeler van FC Emmen maakte even later ook zijn tweede van de middag. Met een volley promoveerde hij een voorzet tot doelpunt: 3-0. Ismail Azzaoui zorgde er een minuut later voor dat Heracles van de nul af kwam. Hij kon van dichtbij binnen tikken. FC Emmen maakte er vlak voor tijd nog 4-1 van: ook Van Ooijen, een andere oud-speler van Heracles, kon zijn tweede treffer van de middag maken.