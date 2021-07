Heracles wint op Erve Asito in nieuw uit-shirt van Duitse ploeg

Coronavirus LIVE | Meer dan 11.000 nieuwe coronage­val­len, hoogste aantal in zeven maanden tijd

16:17 Het aantal nieuwe coronagevallen loopt verder op. Voor het eerst sinds eerste kerstdag, bijna zeven maanden geleden, zijn in 24 uur tijd meer dan 11.000 positieve tests geregistreerd. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de gevolgen van het toenemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland nog niet zijn terug te zien in een stijgende druk op de ziekenhuizen. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.