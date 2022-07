Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

Daphne van Domselaar is ineens bekend na invallen voor Sari van Veenendaal: ‘Het was een gekkenhuis’

De week van Daphne van Domselaar was ‘bizar’. Van relatief onbekend, abrupt naar de nummer één in het doel van Oranje. Een gesprek met de keeper over haar voorgaande dagen. ,,Dat was een gekkenhuis.”

6:00