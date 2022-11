Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

NOORDOOST-TWENTE | Het zou zomaar eens kunnen dat er volgend jaar geen paasvuur brandt in Denekamp en Ootmarsum. Want als brandstapels, die binnen 4 kilometer van een beschermd natuurgebied liggen, te veel stikstof uitstoten is het einde oefening. Maar geldt dat ook voor de paasgebruiken?

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over een onveilige sporthal, boze kanaalbewoners, tonnen vol hennep, carbidschieten en een lange treinreis als je nodig moet.

HAAKSBERGEN | „Ik kwam voor een prullenbak, maar heb ook kerstballen en een goedkoop dekentje gekocht.” De Action draait als een tierelier, juist nu alles duurder wordt. Maar wie een echt warm cadeau zoekt voor in de schoen of onder de boom, kan het ook in een andere hoek zoeken. Juist in Haaksbergen valt er de komende tijd genoeg te kiezen. Je leest het in de nieuwsupdate.

HENGELO/HOF VAN TWENTE/BORNE | De nieuwe Max Verstappen? Die komt over een jaartje of wat uit Diepenheim. Kan niet missen, met de stuurmanskunsten die je nodig hebt om daar veilig over ’s heren wegen te rijden. In Hengelo kun je iets robuuster te werk gaan. Vlieg je een keer uit de bocht, geen punt: lantaarnpalen zijn voorzien van beschermende breiwerkjes. En in Borne? Daar zijn ze vooral heel ‘blijgevig’. En zo slingeren we ons door de week met een nieuwe nieuwsupdate.

ENSCHEDE | Het was een week vol met belangrijk en onbelangrijk nieuws. Omdat we daar allemaal geen tijd voor hebben, hier een handzaam overzichtje van de wetenswaardigste stukken. Verdeeld in vier hoofdstukjes: ‘Dat zijn dure grappen voor de burger’ - ‘Wacht, hier pak ik koffie bij’ - ‘Joh kijk dan, dit geloof je niet’ - ‘Bedankt krant, handig om te weten!’

ALMELO | Bent u het eindeloze gedram van al die Hollandse moraalridders over Qatar ook zo zat? Goed nieuws: Heracles trekt zich niets aan van het WK Voetbal. Er wordt de komende weken gewoon doorgevoetbald. Op Erve Asito blijft het vizier gericht op maar één doel: promotie. Gisteren speelden de Almeloërs nog thuis tegen TOP Oss. Matchday! Verder nog opwinding in Almelo deze week? Ja zeker. De Azor Ameland van Bert Hummels is gejat en doormidden gezaagd. Wat goed dat een fietsendiefstal eindelijk weer eens de krant haalt.

REGGESTREEK | Opeens waren ze daar. De actiegroep Tegenwind. Onder aanvoering van Fons Hegeman trok de groep deze week ten strijde tegen de windturbineplannen van de Hexelse boer Jan Dasselaar. De melkveehouder werd zelfs beticht van misleiding. Hij zou zijn buren hebben voorgespiegeld dat het molentje niet 30, maar 15 meter hoog wordt. De toon is gezet in een roerige week.