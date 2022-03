Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | De wereld begint weer een beetje te draaien. Er zijn voetbalwedstrijden, nieuwe winkels openen en we maken ons druk om andere zaken dan wappies. Lees hier de nieuwsupdate uit Enschede.

HAAKSBERGEN | Jezelf een spiegel voorhouden. Niet altijd het sterkste punt van de politieke mens. Ook in Haaksbergen draaide het deze week om imago, uitstraling en iets met ego’s. Maar vooral om stemmen tellen, hertellen en nog ’ns tellen. Gelukkig ging het hier ook om jaren tellen, zoals de oude Mine Veldhuis. Zij mocht haar 102-de verjaardag voor het laatst in haar eigen appartementje vieren. Lees hier de nieuwsupdate uit Haaksbergen.

OLDENZAAL, DINKELLAND, LOSSER | De gemeente Oldenzaal maakt dankbaar gebruik van een oud schoolgebouw met negen levens. Niek de Jonge uit Weerselo laat zich niet klein krijgen door de kanker en probeert vanuit zijn rolstoel elke dag zoveel mogelijk uit het leven te halen. En even een broodje halen in Denekamp is niet zo gemakkelijk als je een visuele beperking hebt zoals Gerard Groener. Lees hier de nieuwsupdate uit Noordoost-Twente.

ALMELO | Gaat Heracles dit seizoen überhaupt nog een doelpunt maken? Doemt het degradatiespook op in Almelo? Wie wordt de nieuwe trainer? En is Fred Rutten wel welkom in Erve Asito? Hoe moet het verder met ons stadsbestuur na de dramatische verkiezingsopkomst en de nu al gespannen sfeer in de nieuwe gemeenteraad? Het gaat in Almelo over sport en politiek. Lees hier de nieuwsupdate uit Almelo.

TWENTERAND | Deze week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week en kijkt vooruit. Over geruzie over het Hammerflier, een prachtig initiatief van twee families in Vriezenveen, hulp voor noodlijdende clubs en de vorming van een nieuwe coalitie. Lees hier de nieuwsupdate uit Twenterand.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dat klinkt deze week in de gemeenteraden, die in een nieuwe samenstelling aantreden. Woningbouwcorporatie Welbions zet door de oorlog in Oekraïne sloopplannen in de ijskast en een chemisch bedrijf uit Delden gaat ondanks een nieuwe naam ouderwets de fout in. Lees hier de nieuwsupdate uit Hengelo, Borne en Hof van Twente.

HELLENDOORN, RIJSSEN-HOLTEN, WIERDEN | Het was een weekje met van alles wat. Veel dingen die met de natuur en onze leefomgeving te maken hebben. En, de komst van Oekraïners. De oorlog zo dicht bij huis zorgt voor een meer ingetogen viering van de bevrijding. In de Reggestreek schakelen ze een flinke tand terug. Dit keer in de regio geen uitbundige optocht van oude legervoertuigen en ander historisch oorlogstuig door de straten. De kans is klein dat je daar de net gevluchte Oekraïners een plezier mee doet. Lees hier de nieuwsupdate uit Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden.