Het nieuws van de week in vogelvlucht: dit gebeurde in uw gemeente

ENSCHEDE | Soms zijn we zo verschrikkelijk Nederlands dat ik er moe van word. Nu hebben we bijvoorbeeld eindelijk, na jaren van vage juridische discussies, toch een soort van camera’s bij de fietstunnels naar de zuidwijken staan. Maar eigenlijk ook weer niet, want ze doen niks. Lees hier de nieuwsupdate uit Enschede.

HAAKSBERGEN | Jonge Haaksbergenaren krijgen voorrang op een huis. Motorfanaat Ronald verlaat huis, haard en z’n kindje om zijn droomreis te maken. Rita zit al zo lang noodgedwongen thuis op een operatie te wachten dat ze waarschijnlijk ontslagen wordt. En zestig Oekraïners hebben bijna een dak boven hun hoofd. Dit (en een brutale loodroof) was de week van Haaksbergen. Lees hier de nieuwsupdate uit Haaksbergen.

OLDENZAAL, DINKELLAND, LOSSER | Terwijl de lintjesregen nog moet komen, werden afgelopen dinsdag al koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de raadzalen van Noordoost-Twente. Omdat het Zijne Majesteit heeft behaagd, mogen vijf vertrekkende raadsleden uit Oldenzaal, Dinkelland en Losser zich nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hoera, hoera, hoera! Maar is die vanzelfsprekende royale waardering nog wel van deze tijd? Ondertussen maakt de Boeskoolstad zich op voor een verlaat carnavalsfeestje. Lees hier de nieuwsupdate uit Noordoost-Twente.

ALMELO | Een informateur die al opstapt nog voordat hij is begonnen. Een nieuw raadslid dat wordt weggestuurd nog voordat hij is geïnstalleerd. En een wethouder die opstapt nog voordat het college is gevormd. Het moet niet gekker worden in Almelo. Het was toch weer de week van de politiek. Want in de hectiek werd er ook nog een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. En lijkt zich een opmerkelijke wethouderskandidaat aan te dienen. Lees hier de nieuwsupdate uit Almelo.

TWENTERAND | Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week en kijkt vooruit. Over de beloften van Bert Boerman voor bewoners in het Hammerflier, de zwanenzang van Martha van Abbema, een kapklus die helemaal uit de hand liep en, natuurlijk, de omstreden vluchtelingenopvang in Vriezenveen. Lees hier de nieuwsupdate uit Twenterand.

HENGELO, BORNE, HOF VAN TWENTE | Hengelo verkoopt een publiek gebouw aan een commerciële partij en het blijft stil. Klopt dat? En verder: barstjes in het hulpfront voor Oekraïne, want jongeren zomaar op straat zetten kan toch niet! En hoe je met relatietherapie een nieuwe coalitie smeedt: dit was de nieuwsweek in Hengelo. Lees hier de nieuwsupdate uit Hengelo, Borne en Hof van Twente.

HELLENDOORN, RIJSSEN-HOLTEN, WIERDEN | Het nieuws blijft gedomineerd worden door de grote crises in de wereld. Vooral die oorlog in de Oekraïne vult deze weer opnieuw voor een groot deel de media. Het is nieuws gaat alle kanten op, maar hier in de Reggestreek toch vooral over hoe de vluchtelingen worden opgevangen. Lees hier de nieuwsupdate uit Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden.