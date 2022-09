Het vliegen van de toekomst begint op Twenthe Airport in een volledig elektrisch toestel

Isa (14) uit Vriezen­veen genas van kanker, nu gaan haar ouders 100 kilometer lopen: ‘Op karakter, net als Isa’

VRIEZENVEEN - Hun leven kwam in 2017 volledig op de kop te staan, toen ze in Nijmegen te horen kregen dat de 9-jarige Isa botkanker had. Nu, vijf jaar later, is zij genezen, maar hebben de behandelingen er zo ingehakt, dat ze moet lopen op karakter. Precies hetzelfde gaan Steven en stiefmoeder Sandra dit weekeinde doen. „Voor ons wordt het een soort pelgrimstocht. Het was heel heftig.”

18:10