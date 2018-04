Hicham El Barouki en Kellen Waithira winnen Enschede Marathon

Record Store Day in Geesteren: in de ban van het zwarte goud

21 april GEESTEREN - Geen wederopstanding is zo bijzonder als die van vinyl. De goede oude langspeelplaat is ongekend populair. Terwijl de cd op z'n retour is, grijpen liefhebbers naar het zwarte goud. Op Record Store Day staan vinyl en platenzaken in het zonnetje. Letterlijk dit keer.