Hoe houden jullie het vol in tijden van crisis? Vertel het ons

Het is al vaak geschreven: dit zijn onzekere tijden. Een jaar dat begon met oorlog, waarna prijzen stegen, energie niet meer vanzelfsprekend was, het vertrouwen in de politiek verder daalde en de opvang voor vluchtelingen tot onrust leidde. Dat doet iets met mensen, ook met de bezoekers van deze site.

We willen graag weten hoe het jullie vergaat, in zo’n jaar waarin de ene crisis de andere crisis opvolgt. Soms laat je ons dat al spontaan weten, via mail. Omdat je een ervaring wilt delen, of je al dan niet herkent in een van de artikelen. Soms kunnen we het afleiden uit acties en reacties in onze regio, van boerenprotest tot bijval voor de zorg.

Maar liever willen we het jullie eens zelf vragen. Wie is momenteel gedwongen te bezuinigen op de dagelijkse boodschappen? En wie is bezorgd over de toekomst of verwacht juist dat het volgend jaar beter gaat?

Gevoelstemperatuur in de regio

Met behulp van het onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht proberen we met enige regelmaat de thermometer in onze samenleving te steken. Zo kunnen we de gevoelstemperatuur opnemen. Om helder te krijgen of de onzekerheid van dit moment invloed heeft op het leven van onze bezoekers.

Het geeft de redactie inzicht in de opvattingen van de Achterhoeker en de Twentenaar. Het kan gaan over welzijn en welvaart, over het plaatsen van windmolens of het sluiten van een spoedpost in een ziekenhuis. Het kan leiden tot nieuwe inzichten of andere verhalen. Met de eerste vragenlijst hopen we in elk geval te achterhalen hoe jullie de stijgende prijzen ervaren.

Meedoen? Graag

Panel Inzicht is in staat om de antwoorden in deze enquête, die aan een eigen panel wordt voorgelegd, te vertalen naar representatieve resultaten. Wil je zelf ook mee doen? Dat kan, graag zelfs. Op onze site en app staat dit weekend de link naar de vragenlijst. Uiteraard blijven alle ingevulde gegevens volledig anoniem. En het kost maar een paar minuten om ons te laten weten hoe het met je gaat. Dat helpt ons straks weer bij het maken van keuzes voor onderwerpen.

