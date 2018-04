Hoofdsponsor blijft en doet FC Twente genereus aanbod

Video Rijkswater­staat maakt niet bekend hoe laat nieuwe N18 open gaat

12:36 GROENLO/ EIBERGEN - De nieuwe N18 tussen Enschede en Groenlo gaat op woensdag in de loop van de middag open voor het verkeer. Hoe laat dit precies gebeurt, wordt niet vooraf bekend gemaakt. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat mensen in de rij gaan staan om als eerste over de nieuwe weg te rijden. Dit kan namelijk onveilige situaties met zich meebrengen.