Huisgenoot schiet Tim (37) dood die denkt dat hij een wolk is: ‘Verkeerde moment op de verkeerde plek’

Tim (37) uit Nijmegen was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Zijn chronisch psychotische huisgenoot zag hem aan voor een wolk die hem al de hele tijd achtervolgde en waar hij zich tegen had bewapend. Hij loste drie schoten en bracht Tim om het leven.

De rechtbank in Arnhem doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen de 23-jarige huisgenoot die wordt verdacht van moord dan wel doodslag op Tim, op 25 augustus vorig jaar in het huis voor kamerbewoning aan de Scherpenkampweg in Nijmegen.

De verdachte kan zich weinig herinneren van de schietpartij. Hij was die dag bij zijn moeder in Arnhem. Toen hij daar wegging werden de stemmen in zijn hoofd die hij al had, en die hij sinds zijn kindertijd kent, heftiger. Eenmaal thuis, vertelde hij, kwam hij in gevecht met de wolken. Hij pakte zijn Glock 9 mm, het vuurwapen waar hij al jaren mee rondliep, en schoot.

Een andere bewoner ging op het geluid af en hoorde hem zeggen: ‘Sorry man, ik ben aan het trippen. Niks persoonlijks’. Vervolgens ging de verdachte ervandoor.

Gevochten met wolken

Hij viel in slaap in een parkje, werd wakker met het besef dat hij geschoten had en reed weer naar zijn moeder. Daar werd hij aangehouden. Hij bleek zo in de war dat hij in het begin niet gehoord kon worden. Hij kon pas een verklaring afleggen nadat hij de juiste medicatie had gekregen.

Hij had wel eerder met wolken gevochten, vertelde hij op de rechtbank twee weken geleden, maar nooit op ze geschoten. ,,Het zijn onzichtbare geesten waar ik mee zit te boksen. Ze gebruiken een soort taser, waardoor je spastisch wordt. Ik probeerde mezelf los te krijgen uit een kring, maar ze bleven me achtervolgen.” Het was heel beangstigend, zei hij, hij dacht dat hij doodging. Hij dacht dat hij op een wolk schoot, niet op een persoon, benadrukte hij. ,,Een waanidee met afgrijselijke gevolgen”, reageerde de rechtbank.

Tikkende tijdbom?

Gedragsdeskundigen hebben de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Hij was al vier jaar psychotisch en gestopt met de medicatie die hij tijdens een behandeling in een kliniek had gekregen, omdat hij ervan overtuigd was dat het klopte wat hij dacht: dat wolken in de gedaante van mannen hem achterna zaten om hem te verkrachten en te doden.

Vanwege die ontoerekeningsvatbaarheid eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden ontslag van rechtsvervolging en de maatregel tbs met dwangverpleging. Omdat de verdachte nog steeds gelooft in zijn wanen is het gevaar op herhaling groot.

Quote Het spijt me dat ik hem heb afgenomen van jullie. Het had niet mogen gebeuren Verdachte

De waan was gericht op mannen in het algemeen, niet speciaal op Tim, aldus de deskundigen. De ouders en zus van Tim zetten daar tijdens de zitting vraagtekens bij. De vader noemde het een doelbewuste actie. Hoe kon het anders dat zijn zoon twee keer in zijn hoofd en een keer in zijn flank was geraakt, zo vroeg hij zich af. ,,Hier is niet op een dreigende wolk gevuurd, maar nadrukkelijk op Tim”, zei hij.

De familie zat met nog veel meer vragen. Hoe kon het dat de verdachte na zijn opname in een kliniek niet beter begeleid werd? Hoe kon die ‘tikkende tijdbom’ daar in huis komen wonen? En waarom hebben mensen die wisten dat hij al die tijd een vuurwapen bij zich droeg niet ingegrepen? ,,Dit was te voorkomen geweest”, aldus de moeder van Tim. ,,Wat maakte dat hij niet de hulp kreeg die hij nodig had en wat zegt dat over het systeem dat wij hebben?”, voegde de zus eraan toe.

‘Bij toeval’

De verdachte bood op de zitting meermalen zijn excuses aan. ,,Het spijt me dat ik hem heb afgenomen van jullie. Het had niet mogen gebeuren”, zei hij. Hij beloofde de rest van zijn leven medicatie te blijven gebruiken. ,,Zodat ik nooit meer een gevaar kan vormen voor anderen.”

Hij neemt sinds zijn aanhouding medicijnen, maar is er desondanks nog steeds van overtuigd dat mensen het op hem voorzien hebben, vertelde hij tijdens de zitting.

,,Tim was op het verkeerde moment op de verkeerde plek”, aldus de officier van justitie. ,,Hij was een volkomen onschuldig slachtoffer dat naar zijn werk ging. Hij had haast. Had zich verslapen. En trof bij toeval de verdachte.”