Huizenprijzen in Twente weer omhoog. Voor hoe lang nog?

ENSCHEDE – Twente is bezig met een inhaalslag in woningverkopen. De verkopen in de regio Enschede/Hengelo stegen in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar geleden met 5,5%. En in de regio Almelo/Tubbergen zelfs met 10,8%.

Landelijk bedroeg de stijging van het aantal verkopen in het derde kwartaal slechts 0,2%. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de makelaarsorganisatie NVM Twente. In Twente is voor kopers ook steeds minder keus aan woningen. Ten opzichte van het derde kwartaal 2016, daalde het woningaanbod in de regio met maar liefst 34%.

Verkooptijd

De gevolgen van minder keus voor de kopers, is dat vaak meerdere kandidaten vechten om dezelfde woning. En dat is gunstig voor de verkopers. De gemiddelde verkooptijd voor een woning of appartement is dan ook erg kort in Twente op dit moment. Een verkoop vergt in Enschede gemiddeld slechts 37 dagen en in Hengelo 53 dagen. Dat is inclusief een financieringsperiode van de koper, die doorgaans ook enkele weken vergt. Verkopers in de regio Almelo/Tubbergen moeten wel iets meer geduld hebben met een gemiddelde looptijd van 85 dagen.

5 vragen aan Steven Elst, voorzitter van de NVM Twente

Hoe lang houden de prijsstijgingen nog aan?

“Het aanbod wordt steeds kleiner en de hypotheekrente is nog steeds historisch laag. Daarom verwacht ik dat de prijzen zullen blijven stijgen in Twente. Deze stijging zal pas afnemen als de rente fors oploopt, of het aanbod weer fors toeneemt. Dat laatste gebeurt als er weer flink nieuw wordt gebouwd. Omdat nieuwbouwprojecten een lange aanloop hebben gaat dat nog wel even duren.”

Hoe profiteer je optimaal als je een eigen woning hebt en wilt verhuizen?

“Dat ligt aan de situatie. Als je wilt gaan huren, dan zou ik wachten want de prijzen stijgen nog wel even door. Maar als je in een tussenwoning woont en naar de helft van een dubbel wilt, zou ik het nu doen. Stel de tussenwoning kost 2 ton en de helft van een dubbel 3 ton. Als de prijzen nog met 10% doorstijgen, verkoop jij je tussenwoning voor 220.000, maar moet je straks voor de helft van een dubbel 330.000 euro betalen. Dan ben je in absolute zin dus 10.000 euro meer kwijt.”

Is de crisis nu voorbij op de Twentse woningmarkt?

“In Enschede en Hengelo wel. Daar zijn de verkoopprijzen gemiddeld 3% hoger dan bij het begin van de crisis. Om de hele prijsdaling sinds de start weg te werken in Almelo/Tubbergen, moet de markt daar nog met 2% stijgen. De markt in Twente reageert dus wat afwachtender en rustiger dan in de Randstad.”

Welke woningen zijn het meest in trek?

“Op dit moment loopt alles even goed. Wat wel belangrijk is, is dat er niet veel meer aan een woning verbouwd hoeft te worden, want verbouwingen kun je via je hypotheek niet meer meefinancieren. Een likje verf er over moet genoeg zijn.”