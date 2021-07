Iedereen bij FC Twente gelukkig met Ricky van Wolfswinkel, zelfs met rugnummer 13: ‘Ik moet het wel laten zien natuurlijk’

UPDATE Stadskan­toor in Enschede kort ontruimd na dreigende situatie: man aangehou­den

17:13 ENSCHEDE - Het Stadskantoor in Enschede is woensdagochtend ontruimd nadat een man dreigde met een fles met daarin een vloeibaar goedje. Inmiddels is de man aangehouden en laat de politie weten dat de situatie onder controle is.