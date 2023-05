Jongen (16) uit Overijssel zat achter ‘agressieve en walgelijke’ dreigberichten school in Helmond

De 16-jarige heeft inmiddels bekend, maar is niet aangehouden. Hij wordt op een later moment verhoord. ,,De politie doet verder onderzoek en heeft de school ingelicht.” Het Openbaar Ministerie reageert: ‘Hopelijk keert de rust op de school weer snel terug. Na afloop van het onderzoek zullen wij bepalen hoe de zaak tegen deze minderjarige verdachte wordt afgedaan.’

‘School shooter’

Op sociale media gingen de afgelopen dagen dreigende teksten rond over het Dr. Knippenbergcollege in Helmond. Er bestond bijvoorbeeld een (leeg) Facebook-account met de naam ‘DrKnippenberg School Shooter’. Screenshots daarvan werden onder leerlingen via WhatsApp verspreid.

Directeur Frantzen werd zaterdag door de politie ingelicht over de teksten. Daarop werden maatregelen genomen. Maandag ging de school open, maar met extra alerte personeelsleden. Wat binnen opviel was dat een enkeling met een oortje rondliep. Undercover politieagenten? Dat laat rector Emmeken van der Heijden van de OMO Scholengroep Helmond in het midden. Er is ‘achter de schermen’ in elk geval aandacht voor. Leerlingen leken maandagochtend overigens niet erg onder de indruk van de situatie.

Mishandeling

Op de school werd onlangs een meisje mishandeld in een toiletruimte. Directeur Jule Frantzen sprak van ‘agressieve en walgelijke teksten’ aan het adres van het Dr. Knippenbergcollege. ,,Blijkbaar om daarmee op te komen voor onze leerlinge Maud.”

Dat 14-jarige meisje werd twee weken geleden geslagen op de school in Helmond, nadat ze naar een toiletruimte was gelokt. De mishandeling werd vastgelegd op filmpjes, Maud raakte lichtgewond. Een paar dagen later konden drie schoolgenoten in de leeftijd van 14 en 15 jaar worden aangehouden. Na de mishandeling kreeg het meisje steun van een groep motorrijders die haar dagelijks naar school bracht en weer ophaalde.

De school was afgelopen week ook in het nieuws nadat vrijdagmorgen rond 06.00 uur twee jongeren door politie en brandweer van het dak werden gehaald. De politie kreeg een melding van een ‘verdachte situatie’. Het tweetal gaf aan de zonsopkomst vast te willen leggen. Ze werden op bon geslingerd voor baldadigheid en het betreden van verboden terrein.

Bekijk hieronder de beelden van bikers die Maud (14) na de mishandeling van en naar school brengen.