Karaoke volkssport nummer één in olympisch Tokio: ‘Beste excuus om uit keurslijf te stappen’

Zwitserse lekkernij populair in Twente in aanloop naar EK-kwartfina­le: ‘Niet aan te slepen!’

2 juli DEN HAM - Bakkersvrouw Florina Kaptein uit Den Ham, die door het dolle heen was na de EK-stunt van haar land Zwitserland tegen Frankrijk, heeft niet rustig kunnen nagenieten van het succes. In haar euforie na de zege meldde ze dat de Zwitserse notentaart in de aanbieding was. Dat heeft ze geweten. „Ik heb er nog nooit zoveel verkocht als deze week.”