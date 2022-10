Klimaatrapport: Maximaal twee keer per week vlees eten om het klimaat te redden

rechtszaak / update / met video Beelden laten zien: Glennis deelt tik uit en geeft knietje, ‘maar kan me knietje niet herinneren’

Zangeres Glennis Grace staat vandaag voor de rechter in Amsterdam, samen met vier andere verdachten die betrokken waren bij een vechtpartij in een Amsterdamse Jumbo-supermarkt na een incident met haar zoon. ,,Hij kwam thuis met een gehavend gezicht, mijn moederhart trad in...”, zei Glennis. Op camerabeelden is te zien hoe ze een klap uitdeelt en een knietje lijkt te geven. Even later probeert ze de boel te sussen.

12:23