Lezerstour 2022: Laatste kans om je aan te melden! Nu al meer dan tienduizend deelnemers

Wil je nog meedoen met de Lezerstour 2022 van de Tubantia? Wees er dan snel bij! De Tour begint vanmiddag om 16:00 uur en dat is ook het moment waarop de inschrijving voor de Lezerstour sluit. Het aantal deelnemers via de Tubantia is inmiddels opgelopen tot ruim tienduizend. Ook bij de vriendenleagues loopt het storm. Het aantal leagues bedraagt op dit moment 1.442.

Aanmeldingen

Even na tien uur vanochtend werd de magische grens van tienduizend inschrijvingen via de Tubantia doorbroken. De teller staat momenteel op 10.339. Ook het aantal vriendenleagues is met 1.442 nu al indrukwekkend te noemen. Om 16:00 uur vanmiddag sluit de inschrijving en kunnen we definitief de balans opmaken.

Meest gekozen renners

Tadej Pogacar is nog altijd de meest gekozen renner. De Sloveen is torenhoog favoriet voor de eindzege van de Tour de France. Van alle Tubantia-deelnemers is hij al 9.382 keer uitgekozen, gevolgd door Primoz Roglic, die ook tot de kanshebbers behoort en door 9.278 deelnemers in de ploeg is opgenomen. Wout van Aert (9.137) en Jonas Vingegaard (9.064) maken de top 5 van de meest gekozen renners compleet.

Minst gekozen renners

De minst gekozen renners tot nu toe zijn Dmitriy Gruzdev, Simone Velasco en Guillaume Boivin. Zij werden nog maar een keer uitgekozen. Dat betekent ook dat alle wielrenners minimaal een keer in een team zijn opgenomen. Van de Nederlandse deelnemers aan de Ronde van Frankrijk is Martijn Tusveld tot nu toe het minst gekozen door Tubantia-deelnemers (veertien keer).

Meld je nu aan: laatste kans om je in te schrijven

Traditiegetrouw melden de meeste deelnemers zich aan in de laatste uren voor de start van de Tour de France. De eerste renner vertrekt vanmiddag om 16.00 uur in Kopenhagen. Dat is ook het moment waarop de inschrijving voor de Lezerstour sluit. Dus de tijd begint nu echt te dringen.

Het aanmelden van een team kan via deze link. Je hoeft je team niet op te slaan, of te verzenden, dit gebeurt automatisch. Je kunt tot aan deze deadline ook onbeperkt wisselen binnen jouw team. Daarna is jouw ploeg definitief. Hou tubantia.nl in de gaten voor het laatste Tour-nieuws, en eventuele wisselingen in Tour-ploegen (door de deelname van enkele renners ging een streep vanwege een positieve coronatest).

Na vrijdag 1 juli 16.00 uur tot de start van etappe 16 kun je in totaal 5 renners in jouw team vervangen. Deze wissels hoef je dus niet voor de Tour al te selecteren. Een wissel is definitief, dus wees zeker van je zaak. Een wissel telt alleen mee voor de eerstvolgende etappe als deze wissel vijf minuten voor aanvang van de betreffende etappe gedaan is.

Prijzen

Wie meespeelt, maakt kans op diverse prijzen. Tubantia.nl en De Twentsche Courant Tubantia maken onderdeel uit van DPG Media. Andere titels van deze uitgeverij hebben eenzelfde wielerspel. De nummer 1 van het landelijke klassement wint een Lapierre racefiets, geleverd door Mantel. De top 4 van het landelijk eindklassement valt in de prijzen. Overige prijzen zijn een fietstrainer, een draadloze koptelefoon en een fietstenue. Tevens is er een mooie prijs voor de beste vriendenleague (eveneens landelijk klassement): een clinic bij het hoofdkantoor van Cannondale voor vijf personen.

