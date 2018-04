Liveblog: Hicham El Barouki koploper bij Enschede Marathon

COLUMN Elke gelovige kan heilig worden

10:01 Elke gelovige kan heilig worden. In de Rooms-Katholieke Kerk zijn heiligen mensen die over heroïsche deugden beschikten, hun leven als martelaar voor het geloof hebben geofferd of hun leven hebben gegeven voor anderen tot hun dood. Elk mens is geroepen tot heilig leven. Ook de gewone gelovigen. Zij kunnen in hun dagelijkse praktijk met God leven en een leven vanuit God leven. Want heiligheid toont zich in het alledaagse en zit soms juist in heel kleine gebaren.