Lokale omroep 1Twente kan dankzij extra subsidie door tot einde van het jaar

Om niet in de zomermaanden om te vallen, bleek een extra bedrag nodig voor de omroep. Over de hoogte van het bedrag is maandagavond slechts kort gesproken. In eerste aanleg was het bedrag twee ton, maar vanuit de raad kwam vooral het signaal dat er een structurele oplossing moet komen voor de noodlijdende omroep.

Binnen twee weken geld

Door nu in te stemmen met een extra subsidie, kan portefeuillehouder Niels van den Berg binnen twee weken het verzoek van stationsdirecteur Flip van Willigen voor extra geld inwilligen. „We weten niet exact welk bedrag nodig is om de omroep in de benen te houden”, erkende Van den Berg. „Het kan 2 ton zijn, maar ook 150.000 euro. Dat weten we niet. Maar dit kunnen we niet over de zomer heen tillen, want dan hebben we geen lokale omroep meer.”

Van den Berg heeft al ambtelijk overleg gevoerd met de provincie om te komen tot een structurele oplossing voor de omroep. „Maar dat zal pas na de zomer z’n beslag kunnen krijgen.”

Niet langer geld pompen

Voor meerdere fracties is het pompen van tonnen in de lokale omroep nu wel een keer mooi geweest. Gert Jan Tillema van D66 becijferde dat er inmiddels 510.000 euro naar de omroep is gegaan. „Waar houdt deze geldgooierij op.” Hij kreeg bijval van Henri De Roode van ChristenUnie. „Als zij de beste van Nederland willen zijn, is dat mooi hoor, maar we hebben zo nog amper grip op de tonnen die we al hebben gestoken in 1Twente.”

Toch sloten de rijen binnen de raad om 1Twente in de been te houden tot in elk geval het einde van het jaar. Wat er daarna gebeurt, is koffiedik kijken. Feit is dat alle fracties een structurele oplossing willen voor 1Twente en niet telkens als directeur Van Willigen zijn hand op houdt, weer mogen schuiven met gemeenschapsgeld.

Na de zomer structurele oplossing zoeken

Volgens de indieners Heutink en Visser betaalt de inwoner van Enschede relatief gezien weinig voor de omroep ten opzichte van soortgelijke steden in Nederland. „Wellicht dat we daar na de zomer over verder kunnen praten om meerdere scenario’s te bedenken hoe we een levensvatbare lokale omroep houden, zonder telkens de gaten te moeten dichten”, besloot Van den Berg.