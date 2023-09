Maartje (19) stapte bij een jongen in de cabrio, haar leven zou dramatisch veranderen: ‘Maar ik weiger kwaad te zijn op hem’

Dit is Enschede tien jaar geleden, wie herkent het nog?

Wat is Enschede veranderd in tien jaar tijd! In 2013 bracht een groep betrokken Enschedeërs in kaart welke gebouwen in de stad toen leeg stonden en hoeveel terreinen braak lagen. Dat waren er maar liefst een stuk of 45, wat voor een groot deel te maken had met de langdurige tegenwind in de economie destijds.