Maker Festival Twente brengt maakcultuur en creatieve technologie de regio in!

Stichting TETEM kunstruimteMet een meerdaags festival in Enschede (1 t/m 8 mei) en Maakdag Festivals in elke Twentse gemeente (1 t/m 31 mei) belooft de 9e editie van het Maker Festival Twente (MFT) een uniek familiefestival én een waar makers festijn te worden.

Op de festivaldagen in Enschede en de Maakdag Festivals in de regio kunnen jongeren en families in verschillende labs technologische, creatieve en innovatieve maakactiviteiten volgen en nieuwe maakwerelden ontdekken. Onder begeleiding van professionele techniekcoaches of makers stappen ze in een wereld van maken, ontwerpen, programmeren, kunst, media en theater. Ze ontdekken wat Twente te bieden heeft als innovatieve Maakregio!

Techniek en kinderen als katalysator van de Maakcultuur in Twente

Dit regio brede festival staat niet op zichzelf. Met haar partners organiseert ontwikkelinstelling Tetem een uitgebreid maakprogramma voor het onderwijs en de vrije tijd in alle 14 Twentse gemeenten. Met dit programma in de Twentse Maakplaatsen – gevestigd in de bibliotheek, het cultuurhuis of cultuurinstelling – wil Tetem kinderen en jongeren interesseren in het toepassen en vernieuwen van techniek en creatieve maakprocessen.

‘Techniek en kinderen - als katalysator van de Maakcultuur in Twente – is een gouden combinatie voor de toekomst van onze regio. We willen ze laten zien dat Twente dé locatie is voor de nieuwe maakindustrie door ze beroepsperspectieven binnen de sectoren techniek, creatieve economie en de maakindustrie te laten ervaren én ze de mogelijkheid te bieden zich hier een beeld bij te vormen.’, aldus Wilja Jurg, directeur van Tetem.

Het MFT brengt maakcultuur dichtbij!

Het Maker Festival Twente toert daarom met vijf verschillende labs door de regio om iedereen in de eigen gemeente kennis te laten maken met (digitale) maakcultuur. Tijdens zo’n Maakdag Festival kunnen bezoekers in het MaakLab, RobotLab en FilmLab experimenteren met de nieuwste Make-It techniekkits, een instrument van restafval maken of - al vanaf 3 jaar - een van de slimme robots programmeren. Daarnaast is het mogelijk om in het MediaLab hun eigen verhaal creëren met de digitale installaties Mijn Lijn of Terra Nova. Maar er is meer!

KennisLab

In het KennisLab laten experts uit het Twentse bedrijfsleven en onderwijsinstellingen zien en ervaren hoe maaktechnieken worden gebruikt in hun werksituatie, door te kijken, beleven en te doén! De KennisLabs zijn per gemeente verschillend. Zo staat bijvoorbeeld op 1 en 3 mei het ROC van Twente - Laboratorium- en Procestechniek op het MFT in Enschede, kun je 15 mei bij Museum Buurtspoorweg Haaksbergen de simulatie-truck van het Zone.College bezoeken en is het Ambachtenlab met het Klompen DesignLab op 6 mei te vinden in Bibliotheek Wierden.

Hankamp Gears’ Ros van Twente

Samen met Hankamp Gears, specialist op het gebied van overbrenging van beweging door tandwielen, is de nieuwste Make-It techniekkit ontwikkeld. In de tutorial van de ‘Ros van Twente’, die tijdens het MFT wordt gelanceerd, leren kinderen eerst iets over de toepassingen van de tandwielen waarna ze, met behulp van een zelf in elkaar gezette tandwielconstructie de kop en staart van de ros in beweging brengen. Jurg: ‘Ze zélf iets laten creëren van en met techniek vergroot, naast plezier, ook het gevoel van trots!’.

Ontdek het complete festivalprogramma op makerfestivaltwente.nl!