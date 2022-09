Man (40) die papegaai probeerde te redden uit een boom, valt van ladder en overlijdt: ‘Verschrikkelijk’

beschouwing Liefst zeven rapporten zijn geheim, uitbrei­ding XL Busi­nesspark in nevelen gehuld; Almelose raadsleden praten met meel in de mond

ALMELO - Gemeenteraadsleden van Almelo discussiëren komende week verder over een heet hangijzer: de omstreden uitbreidingsplannen van het XL Businesspark. Ze moeten met meel in de mond praten. Liefst zeven belangrijke rapporten over het megaproject zijn namelijk ‘vertrouwelijk’. Niet bestemd voor het oog van de buitenwereld.

13:01