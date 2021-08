Nijverdal huldigt olympisch kampioenen Hoogland en Braspennincx: ‘Een huldiging went nooit’

Twentse uitvaart­ver­zor­gers beschuldi­gen Vredehof van oneerlijke concurren­tie

6:00 ENSCHEDE - Een aantal Twentse uitvaartverzorgers is boos over de in hun ogen oneerlijke concurrentie van uitvaartgigant Vredehof. Vredehof beheert de mortuaria in de Twentse ziekenhuizen en zou daar tegen de regels in reclame voor zichzelf maken. Vredehof-directeur Pedro Swier bestrijdt dat.