Oud-topatleet Jos Hermens nieuwe eigenaar FBK-games

Minister Dekker: Pegida steeds kleiner maar wel radicaler

15:49 Het kabinet maakt zich zorgen over Pegida, de extreemrechtse groep die protesteerde tegen de bouw van een moskee in Enschede. De groepering lijkt 'steeds kleiner maar wel radicaler te worden', zei minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming op vragen van de PvdA in de Tweede Kamer.