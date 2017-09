Overijssels golfkampioenschap in Enschede met 16 teams

In Twente bedrijfsgrond met omvang 200 voetbalvelden weg

11:41 ENSCHEDE - In Twente worden 103 hectares aan bedrijventerreinen, te vergelijken met de omvang van ruim 200 voetbalvelden, geschrapt. Dat is nodig om vraag naar en aanbod van industriegrond in deze regio in balans te brengen.