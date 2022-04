Parkeerplaats bij Heracles wordt een laadplein met zonnecollectoren

Commercieel manager Tom Uitzetter van Heracles Almelo geeft tekst en uitleg over de installatie van deze duurzame energieopwekkers. Het gaat om laadpalen, waarbij aan elke paal vijf elektrische auto’s gekoppeld kunnen worden: „Begin volgende week worden de palen in gebruik genomen.”

Twaalf auto’s

De zon zorgt voor de energie. „Mocht de zon echter niet schijnen, dan werken de laadpalen alsnog, want er zijn kabels getrokken naar het stadion. Op die manier zorgen wij dat de palen steeds gebruikt kunnen worden”, vertelt Uitzetter, die zelf ook in een elektrische auto van de club rijdt. Het wagenpark van Heracles Almelo telt op dit moment twaalf van dergelijke voertuigen, afkomstig van autobedrijf Huiskes-Kokkeler.

Quote Deze ingreep past bij Heracles Almelo als een innovatie club Tom Uitzetter

Spelersgroep

De elektrische auto’s zijn met name in gebruik door medewerkers die buiten Almelo wonen. Ook de profvoetballers stappen uiteindelijk over op duurzaam vervoer.

Snelladers

De club gaat nog verder met de aanleg van laadpalen. Het Van Riemsdijkplein verandert volgens Uitzetter nog dit jaar in een laadplein, een plek waar tientallen elektrische auto's de accu kunnen opladen. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond - naar verwachting medio augustus - zijn op het plein twintig aansluitingen beschikbaar voor elektrische auto’s, inclusief vier snelladers.

Uitzetter: „Het idee is om mensen die moeten wachten tot de accu van hun is opgeladen, de mogelijkheid te bieden om in onze fanshop koffie te komen drinken. Zo proberen we nog meer in contact te komen met de supporters. Want de laadpunten zijn niet alleen voor ons, maar iedereen kan er gebruik van maken.”

Lichtshows

Het initiatief om een laadplein te maken, past bij één van de kernwaarden van Heracles Almelo, aldus Uitzetter. „We willen een innovatieve club zijn. Samen met onze partners in onderwijs en bedrijfsleven vormen we een innovatieplatform. We hebben eerder een onderzoek laten uitvoeren, naar mogelijkheden om het stadion en omgeving te verduurzamen. Vervolgens hebben we bijvoorbeeld alle verlichting in het stadion vervangen door led-lampen, inclusief de lampen in de stadionmasten. Het bespaart energie en geeft ons de mogelijkheid mooie lichtshows uit te voeren bij wedstrijden.”