Presentator van Veluws sportprogramma kondigt live ontslag aan vanwege vloeken verslaggever

Vlieger heeft al het nodige te stellen gehad met de techniek. Hij schakelt naar verslaggever Henk Lodewijk van Loco FM die bij de bekerwedstrijd Go Ahead Kampen - WHC zit en waar zojuist gescoord is. Net als hij begint te vertellen dat Wilbert Bessels van de thuisclub nog geen bal geraakt heeft, maar nu doel treft, onderbreekt Vlieger hem. ,,We hebben een doelpunt in Nunspeet.’’