“Het mag wel een onsje minder”, vindt de PvdA. Of het ook een onsje minder wordt, valt te bezien. Want de in de jaarrekening genoemde bedrag van 564.000 euro is gebaseerd op slechts een half jaar salaris voor Velderman. De directeur operationele zaken en financiën trad immers pas op 1 januari 2017 in dienst bij de club. Blijft het salaris gelijk en krijgen de beide directeuren ook over het lopende seizoen een bonus, dan staat er volgend jaar een salarissom van 752.000 euro voor de directie in de boeken. Dat is dan 360.000 euro per persoon, in plaats van 282.000.