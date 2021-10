Remon Enting (De Graafschap) nieuwe manager financiën en bedrijfsvoering Heracles

Enting is nu bijna zes jaar werkzaam bij de club uit Doetinchem. „Het was een moeilijk besluit”, zegt hij op de website van de club uit de Keuken Kampioen Divisie. „De Graafschap is toch de club van de stad waar ik ben opgegroeid. Heracles is in de ontwikkeling net een stapje verder en is inmiddels een stabiele club in de eredivisie met nog voldoende uitdagingen. Mijn doel was bij mijn aanstelling om van De Graafschap weer een financieel gezonde club te maken. Daar zijn we heel behoorlijk in geslaagd. We zijn er nog niet, maar zijn wel op de goede weg.”