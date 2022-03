Set-Up’65 geeft eredivisieplek op

Pijn in hart

„Velen hebben er alles aan gedaan om negen goede eredivisiejaren te hebben”, zegt het bestuur. „Speelsters, staf, vrijwilligers en supporters hebben er veel tijd en energie in gestoken en er vooral veel plezier en ook energie voor teruggekregen. Hoogtepunten zijn de tweede plaatsen in de nationale competitie en de bekercompetitie. We wilden de eredivisie blijven gebruiken als katalysator voor het aantrekken en opleiden van onze jeugd. Dat is niet gelukt. Met pijn in ons hart gooien we de handdoek in de ring”, aldus het bestuur.