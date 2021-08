Sierhuis op weg naar Heracles: ‘Het ziet er goed uit’

Jordy had geen nieuwe auto nodig, maar met 'Juultje' was het liefde op het eerste gezicht

14:00 Al van jongs af aan is Jordy Knijnsberg gek op auto’s. Zo erg dat zijn allereerste woordje zelfs ‘auto’ was. Maar zijn hart gaat uit naar een soort in het bijzonder: Italiaanse auto’s. Zijn grote trots is dan ook zijn Alfa Romeo Giulietta QV, die hij liefkozend Juultje noemt.