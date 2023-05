Sinterklaasrellen Staphorst: ‘Intocht moet vreedzaam of komt er komende jaren helemaal niet’

Als de sinterklaasintocht in Staphorst niet vreedzaam kan verlopen, gaat er de komende jaren mogelijk een streep door. Afgelopen jaar liep het kinderfeest uit de hand door inwoners die Kick Out Zwarte Piet-demonstranten wilden weren. Er is onderzoek gedaan naar de rellen en een van de aanbevelingen is een verbod.

‘Als er in september onvoldoende vertrouwen is dat dit kan, stelt het college voor een time-out in te lassen, zoals het rapport aanbeveelt’, stelt de gemeente in een statement. De gemeente benadrukt dat een volgende intocht niet zeker is. Bij gebrek aan vertrouwen dat de intocht goed verloopt kan er een afkoelingsperiode van één of meer jaren wordt ingelast, waarin er in Staphorst geen openbare sint-intochten georganiseerd mogen worden.

Staphorst werd landelijk nieuws, toen als Zwarte Piet verklede bewoners op 19 november de afrit van de snelweg blokkeerden. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kwam demonstreren, omdat de pieten in Staphorst nog grotendeels volledig zwart zijn geschminkt. Deze mensen hielden elke auto aan om zo de aangekondigde demonstranten van KOZP tegen te houden. Zij gooiden met vuurwerk en eieren. De politie en de ME waren massaal aanwezig en werden op verschillende plekken ingezet.

Volledig scherm Rellen rond intocht Staphorst. © Martijn Bijzitter

Demonstratie verboden

De gemeente Staphorst kwam zelf onder vuur te liggen omdat de burgemeester de demonstratie van KOZP uiteindelijk verboden heeft, vanwege zorgen over de veiligheid. Door het verbieden van deze demonstratie kwam er veel kritiek op burgemeester Jan ten Kate, omdat demonstreren een grondrecht is dat werd ingeperkt. Onder andere Amnesty International was hier kritisch over.

,,Bij een dreiging van geweld door derden moet de gemeente maatregelen treffen om de vreedzame demonstranten te beschermen, bijvoorbeeld door meer politie in te zetten. Een demonstratie inperken, laat staan verbieden, vanwege een vijandig publiek is bijna altijd in strijd met de mensenrechten.” schrijft Amnesty International over de demonstratie.

Volledig scherm Rellen rond intocht Staphorst. © Martijn Bijzitter

‘De belangrijkste les die het college uit het onderzoek trekt, is dat - ondanks het feit dat het grondrecht op demonstratie niet ter discussie heeft gestaan, de gemeente dit grondrecht nog beter uit moet dragen. Aan grondrechten wordt niet getornd.’ schrijft gemeente Staphorst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.