Slachtoffer Schelfhorstmoord in Almelo werd met 29 messteken om het leven gebracht

Verdachte heeft spijt van dodelijke steekpar­tij Schelf­horst­park: ‘Als ik het terug kon draaien, deed ik dat’

ALMELO - In de nacht van 24 op 25 september wordt de 54-jarige René Lucas doodgestoken in het Schelfhorstpark in Almelo. Voorbijgangers proberen het hevig bloedende slachtoffer nog te redden maar het is tevergeefs. „Als ik het terug kon draaien had ik het meteen gedaan”, zegt Richard L. (30), de man achter de fatale steekpartij, voor de rechtbank in Almelo.

21 december