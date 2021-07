Spanning loopt op bij de Denen van Heracles: ‘Het is net een sprookje’

Zo reageert de wereld op het neerschie­ten van Peter R. de Vries: 'Zet alles op alles om daders te pakken’

10:01 De brute moordaanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries slaat in de hele wereld in als een bom. Europese ministers en journalisten van over de hele wereld reageren geschokt op de heftige gebeurtenissen in Amsterdam. ,,Hij was een paar jaar geleden erg aardig voor mij toen ik met een verhaal bezig was. Ik hoop van harte dat hij het haalt”, twittert een Amerikaanse journalist van The New Yorker.