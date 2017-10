Storm raast over Twente: gewonde agenten en weggewaaide auto

De twee kamen er redelijk goed vanaf: de vrouwelijke agent had last van haar nek waarvoor ze voor controle naar het ziekenhuis moest, de man had wat kneuzingen. De politieauto is total loss. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer.

Engeltje op de schouder

Volgens collega's van de politie Hof van Twente hebben de agenten in Borne een engeltje op hun schouders gehad. "De politieauto is totaal geplet door de boom."

Brandweer druk

De storm zorgde voor handenvol werk voor de hulpdiensten. De brandweer moest meer dan twintig keer uitrukken vanwege stormschade. Het betrof in de meeste gevallen bomen die over de weg waren gevallen. Er kwamen vele tientallen meldingen binnen. Dat was voor de brandweer reden om een oproep te doen alleen voor echt gevaarlijke situaties 112 te bellen.

Volledig scherm De auto raakte door een stormvlag van de weg en belandde in de sloot. © News United, Jan Willem Klein Horstman

Automobiliste waait weg

In Vriezenveen raakte aan het begin van de nacht een automobiliste van de weg door een stormvlaag. Ze belandde met haar auto in de sloot langs de Oosterweilandweg en moest door hulpdiensten worden bevrijd. Ze is met nekkelachten naar het ziekenhuis gebracht.

Omgewaaide bomen

In Holten rukte de brandweer uit voor stormschade op de Holterstraatweg (N350). Daar lag een boom over de weg, waardoor deze voor enige tijd moest worden afgesloten. De boom is aan stukken gezaagd.

Vroeg in de morgen was het in Holten mis op de Espelodijk, die ook versperd werd door een omgewaaide boom. Ook hier heeft de brandweer het obstakel verwijderd.

Aan de Schuilenburglaan Almelo moest ook een boom weggehaald worden. De brandweer zetten een hoogwerker in voor loshangende takken.

Volledig scherm De brandweer was druk aan het werk in de Jan van Galenstraat in Hengelo waar door de storm een boom op een geparkeerde auto waaide. De schade was beperkt. © News United Jack Huijgens

Tegen 3.00 uur kreeg de brandweer melding van een boom over de weg aan de Jan van Galenstraat in Hengelo. Deze bleek boven op een auto te liggen. De schade aan de auto viel mee. De brandweer heeft de boom weggehaald.

Even later kwam er een soortgelijke melding van de Marthastraat. Ook deze boom is in stukken gezaagd.

Volledig scherm De brandweer, hier bezig aan de Espelodijk in Holten, was de hele nacht druk met meldingen van stormschade. © News United, J.W. Klein Horstman

Zondagochtend kon de brandweer in Markelo uitrukken. Op de kruising van de Roudaalterweg en de Lichtmissenweg lag een grote tak op de weg. De brandweer zaagt die in stukken.