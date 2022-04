Te halsstarrig voor een fietshelm

Was het toeval of een gecoördineerde actie? Bij de krant zat een complete bijlage waarin zestig e-bikes werden getest - ‘de vetste e-bikes’ uiteraard. Terwijl het in de krant zelf ging over het al dan niet verplichten van een fietshelm. Het zou tachtig doden per jaar schelen.