Trainer Jans tevreden met loting FC Twente

NYON/ENSCHEDE - FC Twente treft in de voorronde van de Conference League de winnaar van het tweeluik tussen Racing FC Union Luxemburg en FK Čukarički uit Servië. Trainer Ron Jans is tevreden over de loting.

Racing FC Union Luxemburg en FK Čukarički treffen elkaar in de tweede voorronde van de Conference League, die wordt gespeeld op 21 en 28 juli. De winnaar van dat duel is dus de tegenstander van FC Twente. De Enschedese ploeg speelt op donderdag 4 augustus eerst thuis, een week later is de return.

Ondanks dat Jans nog niet veel weet over deze twee ploegen, is hij tevreden met de loting. Vooral omdat zijn ploeg niet is gekoppeld aan de clubs uit Kazachstan en Azerbeidjan. Als FC Twente een van die clubs had geloot, had de ploeg een enorm lange reis moeten maken. Die reizen in combinatie met de duels in de competitie is niet ideaal. Jans en zijn staf gaan zich nu verdiepen in de Luxemburgse en in de Servische club.

In het stadion van de Servische club, in Belgrado, is in totaal plaats voor 5000 toeschouwers. In Stade Achille Hammerel in Luxemburg (stad) kunnen 5814 supporters.

Bij de club uit Servië speelt Luka Adzic. Hij kwam uit voor onder meer FC Emmen en speelde afgelopen seizoen voor PEC Zwolle.

